Veranstaltung in Rommerskirchen Gemeinde: Alles lief glatt bei Monstertruck-Show

Rund 400 Zuschauer hat die Rommerskirchener Gemeindeverwaltung nach eigenen Angaben bei der Auto-Motor-Artistikshow, im Volksmund auch „Monstertruck-Show“ genannt, am vergangenen Wochenende auf dem Dorf- und Festplatz in Rommerskirchen gezählt. Im Vorfeld hatte es kritische Nachfragen von Seiten der FDP-Fraktion gegeben. Die Liberalen hatten eine 13 Fragen umfassende Liste ans Rathaus geschickt. Unter anderem wollte sie wissen, wie die Gemeinde mit möglichen, durch die Veranstaltung hervorgerufenen Schäden am Dorf- und Festplatz umzugehen gedenke.