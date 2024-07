Keine Langeweile in den Ferien Rund 100 Kinder im Rommerskirchener Sommercamp

Rund 100 Kinder im Alter von neun bis 14 Jahren besuchten in dieser Woche täglich das Feriensommercamp in Frixheim, das im dritten Jahr in einer Kooperation der Katholischen Jugendagentur Düsseldorf, dem Rhein-Kreis Neuss und der Gemeinde Rommerskirchen in der ersten Ferienwoche stattfand. Frederike Winterberg und Jan Werneyer organisierten als hauptamtliche Mitarbeiter der Katholischen Jugendagentur dieses Feriencamp. Unterstützt wurden sie von 23 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, von denen viele als Kinder selbst das Feriencamp oder das Vorgängerangebot der Stadtranderholung besucht hatten. Unterstützung bekamen die Veranstalter auch von Eltern, die beim Aufbau der Zeltstadt geholfen hatten.