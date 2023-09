Energieversorgung in Rommerskirchen Roki Solar GmbH setzt erstes Projekt um

Photovoltaikanlagen zwecks klimaneutraler Stromversorgung gibt es in Rommerskirchen bereits seit fast zwei Jahrzehnten. Den Anfang machte 2006 die Solaranlage auf der Gillbachschule. Es folgten in jüngerer Vergangenheit Anlagen auf Neubauten wie der Kita „Kleine Weltentdecker“ und auf der im März fertiggestellten Mobilstation am Bahnhof. Unterdessen hat die Gemeinde Rommerskirchen einen Förderantrag gestellt, um eine Förderung für die Bestandsaufnahme und mögliche Planung neuer PV-Anlagen auf mehreren kommunalen Liegenschaften zu erwirken. „Unser Ziel ist, da, wo es technisch möglich und wirtschaftlich darstellbar ist, die