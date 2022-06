Verein in Rommerskirchen : Rommerskirchens Landfrauen brauchen Nachfolgerinnen

Rommerskirchen Die Ortsgruppe des Landfrauenverbands bietet zahlreiche Aktivitäten an. Doch der Vorstand braucht eine Verjüngung, sonst ist der Fortbestand gefährdet.

Ob Stadtführung, Lesung, Fahrradtour, Kulturprogramm oder Adventfeier – das Veranstaltungsprogramm der Ortsgruppe des Rheinischen Landfrauenverbandes ist so vielseitig wie seine Mitglieder. Spätestens der Blick in den Terminkalender der Gruppe kann mit dem verstaubten Image als Kaffekränzchen-Runde gründlich aufräumen. „Uns ist wichtig, ein buntes Programm anzubieten und wir haben versucht, damit alle Altersklassen anzusprechen“, erzählt Elisabeth Thomy, Schriftführerin und zweite Vorsitzende der Ortsgruppe Rommerskirchen.

Nicht nur Landwirtinnen, sondern alle Frauen, die in der Region leben, seien herzlich eingeladen, einzutreten und mitzumachen. Der Vorstand trifft sich etwa sechs bis achtmal im Jahr, je nach Bedarf. „Wir sind ein buntes Team und es hat immer viel Spaß gemacht, die schönen Aktivitäten zu organisieren“, sagt Vorsitzende Ursula Jochemich. Dabei gehe es nicht hierarchisch zu, jede Frau hätte ihre Ideen und ihre Tatkraft mit eingebracht. Doch nun sehen die Frauen ihre Ortsgruppe gefährdet, denn wie in vielen Vereinen gibt es dort auch Nachwuchsprobleme. „Weil jetzt alle Vorstandsmitglieder über 65 Jahre alt sind, werden wir aufhören müssen“, erklärt Jochemich. Das sei in der Satzung so festgelegt. „Wir stehen natürlich voll mit Rat und Tat weiter zur Seite“, versichert Thomy. Aber es brauche jüngere Mitglieder, die die Organisation übernehmen, damit der Verein bestehen bleiben könne.