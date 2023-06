Ende einer Ära in Rommerskirchen Rettungsversuche für Frixheimer Sommer gescheitert

Viele hatten es schon befürchtet, nun ist es traurige Gewissheit: Der Frixheimer Sommer ist Geschichte, das beliebte Festival wird nicht mehr stattfinden – in diesem Jahr auf jeden Fall nicht, ob es in anderer Form im nächsten Jahr weitergehen könnte, steht in den Sternen. Damit dürfte in Rommerskirchen eine Ära zu Ende gehen. „Ich finde das so schade, ich fand es so toll, dass es so etwas in Rommerskirchen gibt“, sagt eine Widdeshovenerin (Name der Rd. bekannt).