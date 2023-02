Umwelt in Rommerskirchen Gemeinde verzeichnet Rekordausgaben für Klimaschutz

Rommerskirchen · In diesem Jahr sollen für den Klimaschutz 846.000 Euro zur Verfügung stehen. Rechnet man die Personalausgaben dazu, sind es sogar mehr als eine Million Euro. Was die Gemeinde mit all dem Geld plant.

25.02.2023, 04:50 Uhr

Die Gemeinde will mehr Elektro-Ladesäulen. Am Rathaus gibt es schon zwei. Im Bild Bürgermeister Mertens, Frithjof Gerstner (Westenergie). Foto: Westenergie

Mit dem neuen Gemeindeetat hat der Rommerskirchener Rat in seiner jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit auch Investitionen in den Klimaschutz zugestimmt. Unter dem Motto „Haushalt ist auch Klimaschutz“ hatte Gemeindekämmerin Susanne Garding-Maak ein Zahlenwerk vorgelegt, das nach Angaben von Bürgermeister Martin Mertens „die höchsten Ausgaben für den Klimaschutz enthält, die es in der Gemeinde Rommerskirchen jemals gegeben hat“. Im Gemeindehaushalt 2023 sind für den Klimaschutz ohne Personalausgaben allein mehr als 846.000 Euro veranschlagt – mit den Personalausgaben sind es sogar mehr als eine Million Euro.