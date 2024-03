Rekordzahl in Rommerskirchen erreicht Aktion „Fit in den Frühling“ wieder mit vielen Helfern

Rommerskirchen · So viele Helfer wie in diesem Jahr gab es noch nie bei „Fit in den Frühling" in Rommerskirchen. Besonders die Kleinen packten diesmal groß mit an. Es gab einen besonders unerfreulichen Fund. Die Folge: eine Anzeige bei der Polizei.

17.03.2024 , 16:54 Uhr

Großreinemachen – das war jetzt in Rommerskirchen angesagt. Helfer haben auch in diesem Jahr jede Menge Unrat an Wegen und Grünflächen in ihrer Umgebung aufgelesen. Der wilde Müll wird in einem großen Container gesammelt. Foto: Georg Salzburg (salz)

Von Antonella Malomo