„Abnehm-Reisen“ in Rommerskirchen Der Urlaubs-Trip zum Abspecken

Seit 2019 gibt es in Rommerskirchen an der Alexander-Schleicher-Straße ein Reisebüro, das sich hauptsächlich auf „Abnehm-Reisen“ fokussiert hat. „Dann kam leider Corona dazwischen, aber das Feedback war so gut, dass wir im Jahr 2022 wieder angefangen haben, Reisen anzubieten“, sagt Geschäftsführer Mario Hofmeister. Auf den zehntägigen Trips werden die Teilnehmer an die Hand genommen. Ihnen soll auf eine möglichst einfache Art und Weise gezeigt werden, dass Abnehmen keine Qual ist, sondern sogar Spaß machen kann. „Unser Fokus liegt dabei auf der Aufklärung: Wir wollen, dass die Teilnehmer verstehen, wie der menschliche Organismus und Körper funktionieren, um eine nachhaltige Veränderung in ihrem alltäglichen Essverhalten zu erzielen“, sagt Hofmeister.