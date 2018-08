Rommerskirchen: Rechtsstreit um Hahn Simaul geht weiter

Nachbarschaftsstreit : Ortstermin im Villauer „Hahnenkampf“

Rolf Moser gestern Nachmittag mit seinem geliebten (Sperber-)Hahn „Simaul“, der im Mittelpunkt des Nachbarschaftsstreits steht. Foto: Georg Salzburg(salz)

Villau Im Nachbarschaftstreit um den Hahn „Simaul“ von Rolf und Waltraud Moser fand gestern ein Ortstermin an der Hellenbergstraße in Villau statt. Vor dem Amtsgericht Grevenbroich geht es am 30. August weiter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Meurer

Der Nachbarschaftsstreit um den Hahn Simaul könnte auf die Zielgerade gehen. Am 30. August gibt es beim Amtsgericht Grevenbroich einen so genannten Verkündungstermin, wie Richterin Lena von Papen-Hubold gestern bei einem Ortstermin an der Hellenbergstraße bekannt gab. „Das kann ein Urteil sein, oder auch ein Beweisbeschluss, etwa zur Einholung eines Sachverständigengutachtens“, erläutert Rechtsanwalt Norbert Gand, der Rolf und Waltraud Moser vertritt, Simauls Eigentümer.

Die leben seit Jahrzehnten Tür an Tür mit der Klägerin und ihrem als Zeuge auftretenden Mann - dem Norbert Gand durch eine so genannte Drittwiderspruchsklage die Eigenschaft als Zeuge nehmen möchte. Bei dem Ortstermin wollte sich die Richterin aus eigenem Augenschein über die Gegebenheiten informieren und lernte dabei auch den in einem Stall untergebrachten Simaul kennen. Während einer mündlichen Verhandlung im April hatte sie der Klägerin aufgegeben, die als zu laut und zu häufig beanstandeten Hahnenschreie zu protokollieren. Was die Klägerin und ihr Mann auch taten. In denkwürdiger Erinnerung bleiben dürfte den beiden Protokollanten unter anderem die Nacht vom 1. auf den 2. Mai: Wörtlich heißt es dazu: „Am 2. Mai begann der Hahn um 3.05 Uhr zu krähen und krähte 13 Mal bis 3.10 Uhr. Der Hahn krähte dann weiter um 4.02 Uhr 15 Mal bis 4.05 Uhr. Erneut krähte der Hahn um 4.29 Uhr 15 Mal bis 4.34 Uhr.“ Dem von Klägerseite angelegten Protokoll zufolge hätte der Hahn allein zwischen 3.05 und 5.44 Uhr insgesamt 108 Mal gekräht - was noch nicht einmal die gesamte nächtliche Leistung ausmacht. Simaul meldete sich auch beim Ortstermin zu Wort. Eine Rechtsreferendarin spielte dem Hahn auf ihrem Handy vorhandene Hühnertöne vor, die Simaul zumindest dazu drängten, sich vernehmbar zu machen.

Info Vergleichsvorschlag des Amtsgerichts im April Was Der offene Stall soll abends verschlossen und morgens wieder geöffnet werden, um Geräusche zu minimieren. Einwand Die Beklagten zweifeln, ob dies praktikabel und „artgerecht“ ist. Abhilfe Expertisen von Landwirtschaftskammer oder Wissenschaftlichem Geflügelhof



Rommerskirchener fühlen sich gestört : Streit um Hahn geht jetzt vor Gericht

zurück

weiter

Der Ortstermin umfasste insbesondere das Schlafzimmer der Klägerin und ihres Mannes: Immerhin behaupten die ja, dass Simaul nachts und selbst bei geschlossenen Fenstern unerträglich laut sei. Was aus der Sicht von Norbert Gand durch den Ortstermin widerlegt ist. Für Gand handelt es sich beim Gebaren Simauls „selbst bei offenen Fenstern und offener Tür allenfalls um ein Nebengeräusch.“ Peter Wingerath, Anwalt der Klägerin, räumt ein, dass es die Schreie nicht übermäßig laut gewesen sein mögen, bezweifelt indes, ob sie „repräsentativ“ sind.