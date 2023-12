Menschen des Jahres Die Retterin des Rommerskirchener Kulturcafés

Dass Rebekka Baus diese Aufgabe übernommen hat, kommt nicht von ungefähr. Die 46-Jährige ist von Hause aus Germanistin und hat sich schon immer für Kultur und insbesondere für Kabarett und Comedy interessiert. Sie arbeitet als Content Marketing Managerin bei einem Unternehmen. Mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern lebt sie seit 2006 in Widdeshoven. Sie sei gut integriert ins Dorfleben, aber die Tatsache, dass die Ortschaften so weit auseinanderliegen, hätten zur Folge, dass „zum Beispiel die Widdeshovener gar nicht mitbekommen, was in Eckum passiert.“ Das ist etwas, das sie in den kommenden Monaten anpacken möchte. „Ich möchte, dass das Kulturcafé überall ein bisschen präsenter ist, viele Jüngere kennen es nicht. Ich möchte das Publikum ein wenig erweitern.“ Sie hat sogar auch schon angefangen, das Programm für 2025 zu planen. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und weiß, dass es die Arbeit wert ist. Das Kulturcafé hat ein besonderes Konzept, man sitzt nicht in einer Stuhlreihe, sondern an Tischen, gemütlich mit einem Getränk. Das ist schon ein besonderes Ambiente und ein Alleinstellungsmerkmal.“