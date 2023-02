Tankstellenmitarbeiter wehrt sich Raubüberfall auf Tankstelle in Rommerskirchen mit FFP2-Maske und Sonnenbrille

Rommerskirchen · Mit Reizgas bewaffnet, betrat ein Mann am Samstag, 11. Februar, eine Tankstelle in Rommerskirchen - mit der Absicht, diese auszurauben. Wie es der Tankstellenmitarbeiter schaffte, den Täter in die Flucht zu schlagen.

13.02.2023, 14:07 Uhr

Die bisherige Fahndung verlief ohne Erfolg. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Der Angreifer wird von der Polizei wie folgt beschrieben: Eine männliche Person, mit langen schwarzen lockigen Haaren, einer schwarzen Jacke, einer weißen FFP2 Maske und Sonnenbrille. Der Mann versuchte am Samstag gegen 21 Uhr eine Tankstelle an der Venloer Straße in Rommerskirchen zu überfallen, teilte die Polizei mit. Der Mann betrat gegen kurz vor 21 Uhr den Verkaufsraum und forderte den Mitarbeiter auf, ihm Geld zu geben. Er hielt vermutlich eine Reizgassprühdose mit Pfefferspray in der Hand. Nachdem der Tankstellenmitarbeiter ebenfalls eine solche Sprühdose in die Hand nahm, sprühte der mutmaßliche Räuber mit dem Reizgas. Dadurch wurde der Tankstellenmitarbeiter leicht verletzt. Er wehrte sich jedoch und sprühte ebenfalls auf den Angreifer. Der Unbekannte flüchtete daraufhin aus dem Gebäude in Richtung Käthe-Kollwitz Straße. Bisher verlief die Fahndung ohne Erfolg. Das Kriminalkommissariat 12 in Grevenbroich hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei unter der 02131 300-0 zu melden.

(NGZ)