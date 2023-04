Verwaltung in Rommerskirchen Gemeinde setzt verstärkt auf Mitarbeiter-Qualifizierung

Seit Beginn diesen Jahres befinde sich die Gemeinde in intensivem Austausch mit dem renommierten Bildungsinstitut Baumann Bildung und Qualifizierung GmbH (BBQ), teilte Gemeindesprecher Sebastian Meurer am Donnerstag mit. Fortgesetzt wurden die Gespräche jetzt vor Ort im Rathaus an der Bahnstraße. Bürgermeister Martin Mertens und der Leiter der Kölner BBQ-Niederlassung Thomas Grüßen boten dazu jeweils mehrere wichtige Mitarbeiter auf. Sohail Nazir, Jobcoach und Dozent bei BBQ, Dozent Andreas Kötting, Leiter der Verwaltungsfachangestellten-Lehrgangs sowie Dezernenten Susanne Garding-Maak und Ulrich Baum, Rechtsamtsleiter Oguz Sarikaya, IT-Chef Karl Woicik und die stellvertretende Personalchefin Jennifer Fiebich ließen die vergangenen Monate Revue passieren. Dabei kamen sie per „Letter of Intent“ schnell überein, die Zusammenarbeit zu intensivieren. Erweitert soll sie über den eigentlich „Verwaltung-Kernbereich“ auch auf die Funktionen von IT und Technischem Hausmeister.