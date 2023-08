Freizeit in Rommerskirchen Rathausmitarbeiter macht sich als DJ einen Namen

Melisa Özkul aus dem Bürgermeisterbüro hat „AIZO“ längst überzeugt. Wie viele andere schwärmt Christian Herzogenraths Rathaus-Kollegin von der Bandbreite des musikalischen Repertoires, das der Discjockey mit dem ungewöhnlichen Künstlernamen bei Veranstaltungen vorweisen kann. „Er deckt wie die Hits der Bravo-CD aus seinem Geburtsjahr 1997 viele Stilrichtungen ab. Es ist für jeden Geschmack etwas dabei“, urteilt Özgul. Auf besagter CD finden sich neben den Spice Girls und Tic Tac Toe auch illustre Bands wie die Toten Hosen und Depêche Mode. Das spricht sich rum: Bei den weithin bekannten Abitur-Partys in Neuss war „AIZO“ ebenso bereits im Einsatz wie beim Strabi-Festival in Dormagen, beim Electrisize Festival in Erkelenz und bei etlichen anderen Events, hinzu kamen Auftritte im „Stilvoll“ in Neuss oder bei „Frau Manfred“ in Mönchengladbach, doch kann er auch für kleinere Feierlichkeiten wie Geburtstage oder Hochzeiten gebucht werden.