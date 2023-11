Finanzen in Rommerskirchen Gemeinderat beschließt Gebührenerhöhungen

Das Bemühen, die Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger überschaubar zu halten, war Politiker und Verwaltung während der jüngsten Ratssitzung am Donnerstagabend deutlich anzumerken. Und so verzichteten sie auch auf eine neuerliche Anhebung der Grundsteuer B. Sie bleibt bei 499 v. H. Weit überwiegender Tenor im Gremium: Wir haben erst letztes Jahr die Grundsteuer B erhöht, die Menschen sind durch den Krieg in der Ukraine ohnehin von Preissteigerungen vor allem bei Energie und Lebensmitteln betroffen, da halten wir uns zurück. Unverändert bleiben auch Grundsteuer A (285 v. H.) und Gewerbesteuer (450 v. H.). Bürgermeister Martin Mertens: „In anderen Kommunen ist die Lage deutlich dramatischer als bei uns. Wir sind der Auffassung, dass wir zurzeit nicht erneut anheben müssen. Wenn es nicht gehen würde, hätten wir Ihnen eine Erhöhung vorgeschlagen.“ Die Äußerung lässt vermuten, dass es bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfs für das kommende Jahr, der in zwei Wochen vorgestellt werden soll, keine schlechten Nachrichten geben wird. Mertens wollte aber noch nicht allzu viel verraten.