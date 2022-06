Brauchtum in Rommerskirchen : Ramrath-Villau feiert sein Kronprinzenpaar

Brauchtum in Rommerskirchen

Ramrath-Villau Vier Festtage mit den Regenten Bernd II. und Sandra Leufgen stehen bevor. Die Leufgens werden von den beiden Töchtern Emma und Anne unterstützt, die als Hofdamen mitfeiern werden.

Das Kronprinzenpaar Bernd II. und Sandra (Leufgen) steht schon in den Startlöchern. Am Freitag (17. Juni) werden der Bohrwerker und die gelernte Erzieherin um kurz nach 19 Uhr von den Schützen in Ramrath-Villau abgeholt, und der nachfolgende Umzug mit Parade ist dann schon der erste Höhepunkt des diesjährigen Schützenfestes im Doppel-Ort. Um 20 Uhr beginnt der große Krönungsball, der Eintritt ist frei.