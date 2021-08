Politik in Rommerskirchen : Ralf Steinbach (SPD) scheidet aus Gemeinderat aus

Rommerskirchen SPD-Fraktionsvorsitzender Heinz Peter Gless erklärt in einer Pressemitteilung, dass sein Parteigenosse Ralf Steinbach nach gut 20 Jahren Rats- und Parteiarbeit seinen Rücktritt als Ratsmitglied erklärt hat. Was hat ihn dazu bewogen?

Für Steinbach wird in der Ratssitzung am 26. August Norbert Kramer nachrücken. Kramer gehört der SPD-Fraktion bereits als Sachkundiger Bürger an und unterstützt die Fraktion in den beiden Ausschüssen für Bau-, Planung, Mobilität sowie Umwelt, Tier- und Klimaschutz.