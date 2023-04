Verkehr in Rommerskirchen Radweg von Widdeshoven nach Wevelinghoven soll 2025 kommen

Das Gespräch, das Rommerskirchens Bürgermeister Martin Mertens in Begleitung einer kleinen Rathausdelegation kürzlich mit dem neuen Leiter des Regionalbetriebs Mönchengladbach von Straßen NRW, Roland Schmidt, führte, enthielt in mindestens zweifacher Hinsicht erfreuliche Nachrichten. Eine betraf die weiterlaufende Planung der Umgehungsstraße B 477n (wir berichteten), die andere den von der Gemeinde schon länger gewünschten Fahrradweg an der L 69 von Widdeshoven nach Wevelinghoven. 2025 – diese Jahreszahl hält der Landesbetrieb Stand heute als Baubeginn für realistisch, wurde bei dem Austausch deutlich. Bis dahin sind es zwar noch zwei Jahre, doch zumindest kommt die Realisierung des Weges allmählich in Sichtweite.