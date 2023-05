Konzert in Rommerskirchen Chor beeindruckt Publikum in St. Peter

Doch was sie dann an raumfüllenden Weisen boten, mit wunderbar von ihrer Leiterin Christa Strambach einstudiertem, mal ambitioniertem, dann auch wieder eingängigem Liedgut, das löste ihr Dreier-Motto ein. Gestaunt werden konnte im ersten Teil mit Soulstrophen („Bless the Lord…“), Verwunderung lösten „Ubi caritas et amor“ sowie „Wo die Liebe wohnt“ aus. Und die Demut in dem Sinne, dass es etwas Höheres gibt, wurde bedacht mit ihrem absoluten Highlight. Damit kamen die Kirchenmauern beinahe ins Wanken: „Hebe deine Augen auf und sei stille…“ aus dem „Elias“ von Mendelssohn-Bartholdy.