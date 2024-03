Verkehr in Rommerskirchen Politiker diskutieren über die Dorfstraße

Im Rommerskirchener Ausschuss für Bau, Planung und Mobilität geht es am Donnerstagabend (Beginn: 17.30 Uhr im Ratssaal) erneut um die Verkehrssituation auf der Dorfstraße in Frixheim. Dort gibt es Klagen, dass zu schnell gefahren werde. Im Mai 2023 hatte der Ausschuss entgegen dem Vorschlag der Gemeindeverwaltung mehrheitlich beschlossen, den verkehrsberuhigten Bereich in Gänze aufzuheben und die gesamte Straße der Tempo 30-Zone zuzuordnen. Das hatte freilich zu Kritik geführt. Fest steht nun offenbar, dass der von vielen Anwohnern gewünschte Erhalt des Status Quo keine Lösung ist.