Energie in Rommerskirchen : Gemeinde diskutiert Maßnahmen zur Notstromversorgung

Rommerskirchen Im Rommerskirchener Rathaus will man auf Extremsituationen wie zum Beispiel einen längerfristigen Stromausfall besser vorbereitet sein. Bürgermeister Mertens stimmt sich mit einem Stab ab.

Man müsse sehr vorsichtig sein, um keine Panik zu verbreiten, betont der Bürgermeister in diesem Zusammenhang. Nach wie vor sei ein mehrere Stunden oder gar Tage andauernder Stromausfall sehr unwahrscheinlich – aber eben nicht unmöglich. Dabei müsse man mehrere potenzielle Ursachen in Betracht ziehen: Naturkatastrophen wie Überschwemmungen oder Erdbeben könnten, wie die Flutkatastrophe im vergangenen Sommer in der Eifel gezeigt habe, genau so zu Ausfällen der Energieversorgung führen wie die Überlastung des Stromnetzes in Folge einer Gasmangellage. Letzteres sei nach den Anschlägen auf Gaspipelines in der Ostsee oder die Bahnkommunikation in Norddeutschland zumindest nicht ausgeschlossen.