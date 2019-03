Übernachten in Rommerskirchen: Pläne für neues Hotel in Bahnhofsnähe

Rommerskirchen Die Gemeinde soll mittelfristig eine zentral gelegene Herberge bekommen, von der Gäste auch zu Messen im Umland starten können. Aussichtsreiche Gespräche mit Investoren laufen, heißt es aus dem Rommerskirchener Rathaus.

Bei der Immobilienmesse Expo Real in München war es im vergangenen Oktober bereits angeklungen: Die Gemeinde möchte perspektivisch einen zusätzlichen Hotelbetrieb in Rommerskirchen ansiedeln. Und jetzt gibt es Anzeichen, dass es damit zumindest mittelfristig – Bürgermeister Martin Mertens und Dezernent Elmar Gasten nannten auf Anfrage unserer Redaktion einen Zeitraum innerhalb der nächsten fünf Jahre – klappen könnte. Gespräche mit potentiellen Investoren liefen jedenfalls und werden im Rathaus als aussichtsreich bewertet.

Den genauen Standort möchten Mertens und Gasten aktuell noch nicht publik machen, denn: „Noch ist nichts unterschrieben.“ Auch gebe es an dem „ausgeguckten“ Platz bislang kein Baurecht, dies muss erst noch geschaffen werden. Klar ist aber, dass das neue Hotel in der Nähe des Rommerskirchener Bahnhofs gebaut werden soll. Das dürfte den Investoren wichtig sein, ist die künftige „Mobilstation“ mit der Anbindung in die umliegenden Großstädte doch ein Pfund, mit dem sich gerade Besucher der Messen in Köln und Düsseldorf davon überzeugen lassen könnten, in die Gemeinde zu übernachten. Die Interessenten des Hotelprojektes stellten sich ein Haus vor, das modernen Ansprüchen genügen werde, informierte der Bürgermeister.