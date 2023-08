Freizeit in Rommerskirchen Pfadfinder haben Siedlungsstamm gegründet

Neben den Renovierungsarbeiten in den Räumen und den Anpassungen an die neuen Bedürfnisse fanden und finden parallel die vorgeschriebenen Schulungen für die zukünftigen Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter statt. Außerdem kündigen Kallus und Müller eine Informationsveranstaltung für interessierte Eltern und zukünftige Pfadfinder in Rommerskirchen an, zu der sie noch vor den Herbstferien einladen wollen. Nach den Herbstferien soll dann Mitte Oktober die erste Gruppenstunde stattfinden. Weitere Informationen können bis dahin per E-Mail (pfadfinder_roki@yahoo.com) angefordert werden.