Petra Friese aus Rommerskirchen Mit Herzblut für Hinterbliebene von Sternenkindern

Das größte Ziel des Vereins und ein persönliches Herzensanliegen der Gründerin ist ein Geburtshaus für Sternenkinder. Ein Großprojekt aus dem ein Ort entstehen soll, an dem betroffene Familien an einem der schlimmsten Tage in ihrem Leben einkehren können. „Es braucht einen Ort, an den die betroffenen Eltern ausweichen können, um diese schlimme Erfahrung nicht mit ihren eigenen vier Wänden zu verbinden“, erklärt Friese. „In Deutschland gibt es einen solchen Platz bisher nicht, aber aus Erfahrung weiß ich, dass der Bedarf da ist. Doch die Umsetzung erfordert Kraft und finanzielle Unterstützung“. Wichtig sei außerdem, noch bekannter zu werden. „Viele Menschen kennen unseren Verein noch nicht und können unser Angebot somit nicht annehmen oder weiterempfehlen. Daran arbeiten wir weiterhin.“