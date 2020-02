Peter Welter, ehemaliger Beigeordneter in Rommerskirchen, wurde 90 : Nicht nur im Gebirge schwindelfrei

Rommerskirchen Peter Welter war der bislang letzte Beigeordnete der Gemeinde. Nun wurde er 90.

In die Rommerskirchener Lokalhistorie ist Peter Welter schon lange vor seinem Ruhestand eingegangen: Bei der kommunalen Gebietsreform 1975 wurde die lange Zeit eigenständige Gemeinde Hoeningen-Widdeshoven (zu der neben Ramrath-Villau auch das Amt Evinghoven mit den Ortschaften Oekoven, Deelen und Ueckinghoven und Villau zählten), Teil des „neuen“ Rommerskirchen, und Welter wird in allen künftigen Chroniken als letzter Amtsdirektor Erwähnung finden.

Für seine spätere Tätigkeit in Rommerskirchen gilt dies in gewisser Weise analog: Fast zwei Jahrzehnte lang wirkte Diplom-Verwaltungswirt Peter Welter, der vor wenigen Tagen 90 Jahre alt wurde, dort als Erster Beigeordneter, ein Position, die seither in der Gemeinde unter drei folgenden Bürgermeistern nicht mehr neu besetzt wurde. „Vom 1. April 1944 bis 31. Mai 1994 war ich 50 Jahre und zwei Monate berufstätig“, kommt es wie aus der Pistole geschossen, wenn man Welter nach seiner Vita befragt. Fleiß und Talent bahnten ihm Wege, die einem Volksschüler sonst nicht offen standen, und so legte er die nötige Prüfung hierfür mit der erforderlichen Prädikatsnote ab. „Menschliches Mitgefühl“ war ihm auch im Berufsleben wichtig. Dass man sich großen wie kleinen Aufgaben mit derselben Aufmerksamkeit widmen müsse, wurde ihm zu einer Art Leitfaden.