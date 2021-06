SPD in Rommerskirchen : Personeller Wechsel im Gemeinderat

Johanna Marquardt folgt auf Stafn Gollnick. Foto: SPD

Rommerskirchen In der SPD-Fraktion des Gemeinderates gibt es den ersten personellen Wechsel in dieser Wahlperiode. Am 1. Juli soll der Wechsel in der Ratssitzung offiziell vollzogen werden.

