Beschluss in Rommerskirchen Personalausschuss stimmt Stellenplan zu

„Wir freuen uns über die positive Resonanz der Politik für unser engagiertes Team. Der Stellenplan wird jetzt dem Haupt- und Finanzausschuss vorgelegt und abschließend mit dem Haushalt 2023 am 2. Februar beschlossen“ erklärt Bürgermeister Martin Mertens. „Das Ringen um gute Köpfe ist in den vergangenen Jahren noch einmal härter geworden. Die gute Lage am Arbeitsmarkt führt dazu, dass der öffentliche Dienst wie die Privatwirtschaft generell mit weniger Bewerbungen rechnen müssen. In vielen Kommunen und beim Rhein-Kreis Neuss sind deshalb hunderte Stellen unbesetzt. Ich bin froh, dass wir diese Situation in Rommerskirchen bislang nicht erleben mussten“; sagt Personaldezernentin Susanne Garding-Maak.