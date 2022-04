Völkerverständigung in Rommerskirchen : Partnerschaftskomitee plant Feier

Rommerskirchen Die Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde vor 20 Jahren soll gebührend gefeiert werden. Susanne Schumacher löst Ramona Wehry als Vorsitzende ab.

„Der herzliche Dank von Vorstand und Mitgliedern geht an die scheidende Vorsitzende, die das Komitee seit November 2018 mit großem Elan führte“, schreibt Ursula Loux-Schorsch in einer Pressemitteilung des Partnerschaftskomitees. Susanne Schumacher ist Gründungsmitglied des Vereins. Im Amt bestätigt wurden Michael Krause-Schauwinhold (stellvertretender Vorsitzender), Hubertine Nippen-Vogler (Kassiererin) sowie die Beisitzerinnen Ulrike Schauwinhold und Ursula Loux-Schorsch. Die Positionen Schriftführung (Gabriele Görlitz-Guillemin) und stellvertretende Kassenführung (Hildegard Haas) waren nicht Gegenstand der Wahl. Nicole Musiol als Vertreterin der Gemeinde Rommerskirchen ist ständiges Mitglied des Vorstands.

Im Fokus der Mitgliederversammlung standen die Planungen für das laufende Jahr. Und da hat das Partnerschaftskomitee einiges vor. Der wahrscheinlich wichtigste Punkt ist die Planung der Feierlichkeiten zur Erinnerung an die Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunden zwischen Rommerskirchen und Mouilleron-le-Captif, die vor 20 Jahren, am 29. September 2002, vollzogen wurde.

Geplant sind die Feierlichkeiten für das Wochenende vom 29. Oktober bis zum 1. November 2022. Eine Einladung an die französischen Freunde aus der Vendée in Westfrankreich ist laut Komitee bereits ergangen und die Hoffnung, dass Corona keinen Strich durch die Rechnung machen wird, ist groß. Der Kontakt nach Mouilleron ist auch in Corona-Zeiten nicht erlahmt.

Gemeinsam mit dem Netzwerk Rommerskirchen55+ wird das Komitee sich beim Pfarrfest am 1. Mai auf dem Gelände der Samariterkirche in Eckum präsentieren. Eine Woche später, am 8. Mai, plant das Partnerschaftskomitee anlässlich des Europatages einen Familientag im Freundschaftspark in Eckum gleich vis-à-vis der Gemeindeverwaltung. Dort hoffen die Aktiven neben einigen anderen Aktionen auch die Prämierung und Präsentation des von Ramona Wehry initiierten Malwettbewerbs aus den drei Grundschulen der Gemeinde zum Thema deutsch-französische Freundschaft durchführen zu können.