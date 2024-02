Jugendtreff in Rommerskirchen Was das „Crazy“ bis zu den Osterferien bietet

Crazy“ in Evinghoven an der Widdeshovener Straße ist für viele Kinder und Jugendliche in Rommerskirchen eine der ersten Anlaufstellen in ihrer Freizeit. Das neue Programm bis zu den Osterferien steht, und am 23. Februar können sich die Kinder auf einen Mario-Kart-Marathon freuen. Dort werden sie sich auf der Playstation in intensiven Übungsrennen messen, bevor die besten in das große Finale ziehen. „Die Kinder hatten sich das gewünscht, und da unser Programm immer partizipativ ist, versuchen wir, das auch möglichst immer umzusetzen“, sagt Einrichtungsleiterin Friederike Winterberg.