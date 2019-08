Umgehung zwischen Rommerskirchen und Grevenbroich : Ab dem 1. Oktober fließt der Verkehr um Sinsteden herum

Rommerskirchen Ein Jahrhundertprojekt nähert sich seinem Abschluss. Das NRW-Verkehrsministerium hat der Gemeinde mitgeteilt, dass das zweite Teilstück der B 59n mit der Umgehung Sinstedens am 1. Oktober in Betrieb gehen kann.

1969 war im Bundesverkehrswegeplan erstmals auf Bundesebene die Rede von einer Umgehung. Als die in den 1980er Jahren zwischen Köln und Pulheim bis hin nach Stommeln verwirklicht wurde, scheiterte eine Weiterführung Mitte des Jahrzehnts im Rat an einer Mehrheit der Landwirte. Anderthalb Jahrzehnte später kam im Jahr 2000 die positive Nachricht: Der damalige Bundesverkehrsminister Kurt Bodewig rückte die Ortsumgehung in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans. Weitere neun Jahre später rollten die ersten Fahrzeuge um Rommerskirchen herum.

„Für diese Straße habe ich lange gekämpft – insbesondere für die verkehrsgeplagte Sinstedener Bevölkerung. Die Bewohner der Straße haben eine riesige Belastung aushalten müssen. Jetzt freue ich mich mit ihnen, dass dieser Zustand in absehbarer Zeit ein Ende hat“, kommentiert Martin Mertens die Nachricht aus dem Verkehrsministerium. Die Planungen für den Rückbau der Grevenbroicher Straße (so heißt die B 59 im innerörtlichen Verlauf) laufen bereits auf Hochtouren. Anregungen zur Neugestaltung der Straße will die Verwaltung gern auch beim Ortsteilgespräch in Sinsteden entgegen nehmen. Das soll passend zum „historischen“ Termin für die B 59n gleichfalls am 1. Oktober ab 18 Uhr in der Begegnungsstätte Alte Schule an der Schulstraße 2 stattfinden. Im Frühjahr 2020 wird es eine Planwerkstatt geben, bei der die Sinstedener ihre Vorstellungen für die künftige Gestaltung der Straße zur Geltung bringen können. Mit der soll der ortstrennende Charakter des jahrzehntelang währenden Status Quo möglichst beseitigt werden.