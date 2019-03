Kuriosität in Rommerskirchen: „Ortsschildertausch“ beschäftigte die Polizei

Rommerskirchen Jugendliche hatten sich offenbar einen Scherz erlaubt.

Der Reihe nach: In der Nacht zu Samstag gegen 4 Uhr werden Jugendliche von Zeugen dabei beobachtet, wie sie sich an Ortsschildern zu schaffen machen. Die Schilder hängen an den Ortseinfahrten bzw. -ausfahrten von Anstel und Frixheim. Ein Anwohner berichtet im Internet-Netzwerk „Rommerskirchener Buschtrommel“, dass er die Jugendlichen angesprochen, Kennzeichen notiert und die Polizei informiert habe. Die meldete am Montagmorgen auch den vermeintlichen Diebstahl in einer Pressemitteilung.