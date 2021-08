Ortsranderholung in Rommerskirchen : Bauspielplatz und Nachtwanderung - Sommerferien in Hoeningen

Betreuerin Catharina Mihm und die Kinder genießen die Ortsranderholung in vollen Zügen. Foto: Catharina Mihm

Hoeningen Gemeinschaft erleben, zusammen bauen, spielen und die Zeit genießen - was die Ortsranderholung in Hoeningen seit langer Zeit zum beliebten Treffpunkt macht.

Seit sage und schreibe 58 Jahren erfreut sich die Ortsranderholung (ORE) der KJG Hoeningen überaus großer Beliebtheit. Wie in jedem Jahr ist auch in diesen Sommerferien der große Bauspielplatz auf der Sportanlage die Hauptattraktion, diesmal ist das Motto „ORE International“. „Dort wird fleißig mit Hammer und Nagel gearbeitet, um Holzbuden aus Paletten zu bauen, die dann schön bunt angemalt und verziert werden können“, erklärt Leiterin Catharina Mihm. Wer nicht bauen möchte, kann sich am Basteltisch, auf der Hüpfburg oder dem Fußballfeld beschäftigen.

„Es gibt keinen Zwang, jedes Kind kann das machen, was es möchte und worauf es gerade Lust hat“, so Mihm. Sie war selbst schon als Kind bei der ORE dabei, ist in Hoeningen aufgewachsen. Seit 15 Jahren ist sie Betreuerin, seit zehn Jahren Leiterin der Aktion. Die ORE liegt ihr sehr am Herzen - sogar ihren dreißigsten Geburtstag am Montag verbrachte sie mit den Teilnehmern: „Ich möchte es nicht missen, das war wirklich sehr schön“, sagt sie.