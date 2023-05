Sommerferien in Rommerskirchen Ortsranderholung gegen Langeweile

Auf dem Sportplatz in Hoeningen findet in der fünften Ferienwoche vom 24. bis zum 28. Juli die Ortsranderholung unter dem Motto „Landleben – Wir sind die Kinder vom ORE-Hof“ statt. Neben vielen Angeboten wie Werkeln auf dem Bauspielplatz, Fußballspielen, Hüpfburg und Schnitzeljagd werden auch Ausflüge und eine Nachtwanderung mit Übernachtung angeboten. Es stehen Plätze für 100 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren zur Verfügung. Kosten: 60 Euro pro Person. Anmeldeformulare liegen ab sofort in der Bäckerei Faller in Hoeningen aus. Veranstaltet wird diese Ortsranderholung von der KjG Hoeningen. Die Veranstaltungen finden in Kooperation mit dem Jugendamt des Rhein-Kreises und der Gemeinde Rommerskirchen statt.