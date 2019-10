Ortsumgehung Rommerskirchen : B 59 wird in Sinsteden zurückgebaut

Sinsteden Die Ortsdurchfahrt ist seit 1. Oktober eine Gemeindestraße. Im März 2020 soll eine Planwerkstatt über Umbaumöglichkeiten beraten.

Von den bislang mehr als 20 Ortsteilgesprächen, zu denen Bürgermeister Martin Mertens seit 2014 eingeladen hatte, war das in Sinsteden eines der am besten besuchten. Zeitweise mehr als hundert Besucher brachten die Begegnungsstätte in der Alten Schule an die Grenze ihres Fassungsvermögens.