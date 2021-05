Verkehr in Rommerskirchen : Ortsberuhigung in Sinsteden weiterhin in Planung

Ortsberuhigung in Sinsteden weiterhin in Planung

Sinsteden Die Gemeinde Rommerskirchen wartet auf Rückmeldung vom Landesbetrieb zur Verkehrsberuhigung in Sinsteden. Anwohner sollen mit einbezogen werden und ihre Wünsche äußern dürfen.

Die Neugestaltung der Grevenbroicher Straße in Sinsteden wird wohl noch eine Weile auf sich warten lassen müssen. „Wir befinden uns in der Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßen NRW und warten auf eine Mitteilung über die Kostenübernahme für den Rückbau der Straße“, sagt Bürgermeister Marin Mertens auf Nachfrage unserer Redaktion. Die Grevenbroicher Straße war ursprünglich eine Bundesstraße und soll mit der verkehrsberuhigten Neugestaltung auf die Gemeinde übergehen. „Der Unterbau der Straße soll erhalten werden. Wir möchten die Beteiligung der Anwohner so gering wie möglich halten“, betont Mertens. Die Gemeinde wünscht sich eine komplette Kostenübernahme für den Rückbau durch den Landesbetrieb. „Im Idealfall werden durch Straßen NRW 100 Prozent der Kosten getragen“, erklärt Pressesprecherin Gianna Voißel.

Die genauen Kosten würden durch ein beauftragtes Ingenieursbüro ermittelt, man warte auf Rückmeldung. Die Planungen zur Gestaltung der Straße laufen unterdessen weiter. „Wir hoffen, im zweiten Halbjahr des Jahres eine Versammlung durchführen zu können, um die Anwohner mit in die Planungen einbeziehen können“, so Voißel. „Natürlich, wenn Corona das zulässt.“ Wie genau die neue Straße aussehen wird, ist noch klar. Im Herbst vergangenen Jahres hatte Mertens bereits erklärt, sie solle insgesamt dörflicher aussehen. Seit dem Bau der Umgehungsstraße, dem zweiten Teilstück der B 59n, herrscht deutlich weniger Verkehr auf der vormals viel befahrenen Ortsdurchfahrt., sodass die Straße in der aktuellen Breite nicht mehr benötigt wird. Wo früher rund 10.000 Fahrzeuge am Tag Sinsteden passierten, sind es heute nur noch einige Hundert. Die Straße in dem Ort, der das Kreiskulturzentrum und das Landwirtschaftsmuseum beherbergt, kann also verengt werden. Bereits 2018 war der Wunsch nach mehr Einkaufmöglichkeiten wie eine Bäckerei, ein Café oder Kiosk, von den Bürgern geäußert worden.