Kirche in Rommerskirchen : Orgelpfeifen von St. Peter im Angebot

Rommerskirchen Ab Anfang November sollen nicht mehr benötigte Exemplare der Orgelpfeifen von St. Peter verkauft werden. Ein ungewöhnliches Angebot.

Dass in einer Kirchengemeinde etwas verkauft wird, ist eher die Ausnahme. Kaffee und Kuchen beim Seniorentreff oder beim Pfarrfest vielleicht, manchmal auch fair gehandelte Produkte und Weihnachtsbäume. In der Katholischen Gemeinde St. Peter in Rommerskirchen startet in Kürze ein ungewöhnlicheres Angebot: Dort kann man alte Pfeifen aus der Kirchenorgel erwerben.