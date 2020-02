Kirche in Rommerskirchen : Orgel von St. Peter wird in Schuss gebracht

Rommerskirchen Bereits zur Firmung am 20. März soll die Orgel wieder erklingen. An Pfingsten nimmt sie „offiziell“ wieder ihren Betrieb auf.

Einen arg verwaisten Anblick bietet in diesen Tagen die Orgelempore der Pfarrkirche St. Peter: Die Orgel selbst nämlich ist derzeit abwesend und wird in Kevelaer von der renommierten Fachfirma Orgelbau Romanus Seifert & Sohn wieder in Schuss gebracht. Die hat das gute Stück vor gut sechs Jahrzehnten auch gebaut.

Velder ist selbst des Orgelspiels kundig und fungiert hie und da als Melanie Dietershagens Vertreter. „Aus der Fürstin der Instrumente soll wieder die Königin der Instrumente werden“, blickt er bereits voller Vorfreude der Wiederinbetriebnahme entgegen. Kommenden Dienstag, 17. Februar, werden Mitarbeiter der Firma Seifert mit dem Wiederaufbau beginnen. Zur Firmung am 20. März soll die Orgel Melanie Dietershagen zufolge wieder im Einsatz sein. Offiziell wird die „neu-alte“ Orgel am Pfingstsonntag während der um 11 Uhr beginnenden Heiligen Messe mit Pfarrer Meik Schirpenbach wieder in Dienst treten. Der Chor Jubilate wird bei dieser Gelegenheit die „Kleine Deutsche Messe“ von Max Rädlinger singen.

Seit 2014 sind damit nahezu alle Orgeln in der Pfarreiengemeinschaft Rommerskirchen-Gilbach erneuert, renoviert und wieder up to date gebracht worden, was für St. Stephanus in Hoeningen, St. Briktius in Oekoven, St. Martinus in Nettesheim und derzeit für St. Peter gilt.