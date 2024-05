Rommerskirchens Bürgermeister unter Druck Opposition fordert nach schweren Vorwürfen den Rücktritt von Martin Mertens

Rommerskirchen · Spitzen von CDU, FDP, Grüne und UWG haben am Freitag als Konsequenz aus der Vielzahl von Vorwürfen gegen Bürgermeister Martin Mertens dessen Rücktritt gefordert. Derweil räumt Mertens per Video in etwas größerem Umfang Fehler ein.

10.05.2024 , 18:45 Uhr

Fordern den Rücktritt von Bürgermeister Martin Mertens, v.l.: Holger Hambloch (CDU), Katharina Janetta (Grüne), Ulrike Sprenger (UWG) und Stephan Kunz (FDP). Foto: Klaus Schumilas Foto: Klaus Schumilas

Von Klaus D. Schumilas