Operette in Rommerskirchen Mit süßen Klängen zurück ins 19. Jahrhundert

Gelegentlich knattern im Landwirtschaftsmuseum die zünftigen alten Lanz-Bulldog-Traktoren und stoßen ihre weißen Kringel in die Luft. Am Mittwoch lief an einem sehr vergnüglich-unterhaltsamen Abend ein anderes Programm ab: eine Operettenaufführung der „Czárdasfürstin“.