Logopädin aus Rommerskirchen : Online-Kurse zum „Welttag der Stimme“

Nettesheim Die Logopädin Andrea Koltermann aus Nettesheim schult sicheres und überzeugendes Sprechen. Für Freitag bietet sie mehrere Kurzseminare an.

Genau das hat Andrea Koltermann in Nettesheim im Programm. Die Logopädin ist Coach für gutes, überzeugendes Sprechen, für die Pflege einer sicheren, ausdrucksstarken Stimme, für gelingende Sprechauftritte. Zum „Welttag der Stimme“ am 16. April lädt die selbst sehr akzentuiert und präzise sprechende Andrea Koltermann zu fünf interaktiven 15-minütigen Online-Kursen ein.

„Jeder hat schon mal erlebt“, so textet sie in ihrer Einladung, „dass die Stimme vor einem wichtigen Gespräch versagt hat.“ Jeder kenne ihn, diesen Kloß im Hals, der einfach nicht verschwinden wolle, so sehr man sich auch bemühe. Wer nach einem langen Arbeitstag mit zahlreichen Kundengesprächen oder ständig am Telefon noch mit einer entspannten wohlklingenden Stimme sprechen kann, „der macht sicherlich schon vieles richtig“. In ihren kurzen Online-Kursen (Anmeldung: info@sprechend-ueberzeugen.de) wird ein Warm-up für die gesunde Stimme geboten. Hier wird der Sprecher oder die Sprecherin einmal beim Wort genommen wie eigentlich nur recht selten. Wer hört denn sonst schon im Gespräch sehr aufmerksam zu?