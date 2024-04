Jugendangebote in Rommerskirchen Ohne Schwellenangst ins GIL´ty

Nur ein paar Stunden, nachdem Einrichtungsleiter Jan Werneyer das offizielle Programm für die Aktivitäten in der zweite Osterferienwochen bekannt gegeben hatte, waren bereits alle Plätze ausgebucht und es gab eine lange Warteliste. Von Dienstag bis Freitag hatten acht Kinder die Möglichkeit bekommen, zwischen 10 Uhr und 14 Uhr an einem vielseitigen Osterferienprogramm teilzunehmen. Jeden Tag wurde während der Osterferien gebacken, gekocht und gewerkelt. „In diesem Jahr haben wir in den Ferien mit den Teilnehmern ein Upcycling von Schallplatten und Shampooflaschen gemacht, Hochbeete bebaut und natürlich jede Menge gespielt und uns bewegt“, berichtet Jan Werneyer erfreut darüber, dass sein Konzept so guten Anklang bei den Kindern gefunden hatte.