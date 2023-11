Brauchtum in Rommerskirchen Oekovener Schützen starten eine Umfrage

Wie das Prozedere abläuft, erklärt der Brudermeister auch: „Da man davon ausgehen darf, dass die meisten Menschen ein mobiles Endgerät besitzen, erfolgt die Übermittlung des Fragebogens mittels QR-Code und Link.“ Auf eine Papiervariante werde bewusst verzichtet. „Das Verschicken und Verteilen mag noch der geringste Aufwand sein und möglicherweise auch reibungslos funktionieren, jedoch ist die Hauptschwierigkeit in der Rücksendung zu sehen. Gerade bei passiven Mitgliedern.“ In begründeten Einzelfällen sträube man sich aber nicht gegen eine Verteilung per Einwurf in den Briefkasten von Interessierten oder per Brief.“