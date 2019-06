Schützenfest in Oekoven : Oekovener Königspaar genießt das Feiern mit lieben Menschen

Hans-Willi Busen und seine Frau Margit Busen-Kämmerling standen am Wochenende im Mittelpunkt der Feierlichkeiten in Oekoven. Foto: A. Tinter. Foto: Tinter, Anja (ati)

„Feiern bedeutet, mit lieben Menschen eine schöne Zeit verbringen“, sagt Lothar Gross, Brudermeister der St.-Sebastianus-Bruderschaft in Oekoven. Die Stimmung beim Frühschoppen am Sonntagmorgen gibt ihm Recht.

Für ihre 40-jährige Mitgliedschaft wurden Matthias Holzweiler und Jürgen Leusch aus dem Jägerzug „Jungschützen“ geehrt. Auch zwei Züge feiern in diesem Jahr wichtige Jubiläen: So gibt es die „Schill’schen Offiziere“ bereits seit 50 und den Jägerzug „Edelweiss“ sogar schon seit 60 Jahren. Der Umzug durch die drei Ortschaften am Sonntag wurde wegen der Hitze etwas verkürzt.

Heute klappern in Oekoven ab 14 Uhr die Klompen: Der Klompenzug endet mit einer Parade an der Kirche. Am Dienstag beginnt um 11 Uhr der Vogelschuss. Daran schließen sich das Pfänderschießen und die Schießwettbewerbe an. Der Abend und somit auch das Schützenfest enden mit dem Krönungsball.