Schützenfest in Rommerskirchen : Oekovener feiern tollen Fest-Auftakt

Oekoven Am Samstagabend erhielten Torsten und Alexandra Schmidtke die Königsinsignien und starteten damit in ihre Amtszeit, auf die sie lange hatten warten müssen. Was es sonst zu feiern gibt.

Die St.-Sebastianus-Schützen in Oekoven haben am Wochenende den Auftakt in ihr Fest gefeiert – in ein Fest, auf das alle zwei Jahre lang hatten warten müssen. Besonders in Geduld üben musste sich das neue Königspaar Torsten und Alexandra Schmidtke vom Tambourcorps „Frisch voran“ Oekoven, das das „Langzweit-Königspaar“ Hans-Willi Busen und Margit Busen-Kämmerling vom Grenadierzug Oekoven abgelöst hat. Gemeinsam feierten die Paare einen Fest-Auftakt bei gutem Wetter. Ein Höhepunkt zu Beginn: die Krönungsmesse in St. Briktius, bei der die Königsinsignien an das neue Königspaar weitergereicht wurden – ein emotionaler Augenblick.