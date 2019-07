Rommerskirchener Ortsteilgespräche : Oekovener äußern ihre Wünsche

Der Spielplatz in Oekoven könnte eine Auffrischung vertragen. Beim Ortsteilgespräch wurden neue Spielgeräte erbeten. Foto: Stefan Schneider

Oekoven Einer davon: Neue Geräte für den Spielplatz.

Willi Hermanns hatte sich gut vorbereitet. Zum zweiten Ortsteilgespräch der Gemeindeverwaltung für Oekoven, Deelen und Ueckinghoven hatte der Einwohner eine Liste mit sechs Wünschen mitgebracht, die er Rommerskirchens Bürgermeister Martin Mertens und den zahlreich erschienenen Fachleuten aus dem Rathaus im gut gefüllten Pfarrsaal an St. Briktius präsentierte. In den meisten Fällen ging es um Dinge, „die mir ein Dorn im Auge sind“, wie Hermanns es formulierte. Mertens reagierte prompt. An Ort und Stelle sagte er, die Missstände so schnell wie möglich beseitigen zu lassen.

Ein abgestorbener Baum an der Römerstraße/Ecke Frohnstraße wird gefällt, ein für Fahrradfahrer gefährliches Loch auf der Ueckinghovener Straße gefüllt, noch nicht reparierte Schäden durch Einbau von Glasfaserkabeln und anderen Versorgungsleitungen ausgebessert. Kümmern will sich Mertens auch um den Schotter, der auf dem Wirtschaftsweg im Anschluss an die Frohnstraße Rollatorennutzer behindert.

Für die von Hermanns auch für Oekoven geforderten Behälter zur Entsorgung von Hundekot will sich Mertens stark machen, er wünscht sich aber Paten, die deren Zustand regelmäßig überprüfen. Die unlängst erfolgte Erweiterung des Spielplatzes an der Albrecht-Dürer-Straße in Rommerskirchen nutzte Hermann zu der Bitte, doch auch den etwas trist wirkenden Spielplatz in Oekoven attraktiver zu gestalten. Das woll mit Hilfe der Spielplatzkommission geplant werden. Noch ein Vorschlag von Hermanns: ein Memoriam-Garten wie auf dem Friedhof Nettesheim auch für Oekoven, „hinter den Kriegsgräbern“, so seine Idee. Mertens nannte das im Pfarrsaal „denkbar“.

Andere Bürger aus Oekoven, Deelern und Ueckinghoven steuerten während des Ortsteilgespräches auf von der Gemeindeverwaltung verteilten Kärtchen weitere Anregungen bei. Dazu gehörten eine Skateboardanlage für Jugendliche, die Pflanzung von Obstbäumen für die Grünzone am Dorfanger, Verkehrskontrollen in der Tempo-30-Zone an der Ueckinghovener Straße und Tempo 30 für die Frankenstraße.