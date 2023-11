Wettbewerb in Oekoven Viele Bewerbungen für die „Super-Katze“ beim Tierschutzverein

Dabei ist das Ende des Wettbewerbs erst in zwei Wochen, denn bis zum 30. November können noch süße, originelle oder lustige Fotos hochgeladen werden. Bedingung: Die Einsender müssen aus dem Rhein-Kreis Neuss kommen und die Katzen dürfen nicht mit einem Kostüm oder einem Accessoire verkleidet sein. Am 3. Dezember wird dann beim Weihnachtsmarkt verkündet, welche Katze die „Super-Katze“ ist. Insgesamt zehn Preise werden vergeben, die Ränge eins bis drei bekommen einen Pokal und ein Futterpaket, die Plätze vier bis zehn erhalten auch Futterpakete. „Ich bin da froher Dinge“, sagt Pasternak. Vom Sponsor der Futterpakete habe er schon die Lieferung erhalten. „Das ist toll, da wurden jetzt 300 Kilogramm Futter in den Ring geworfen“, freut er sich. „Das werden wir auf die ersten zehn Plätze verteilen.“