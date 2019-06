Feldbahnmuseum Rommerskirchen-Oekoven : Eisenbahnfreunde bringen 100.000 Euro privat auf

Oekoven Im Juli soll im Feldbahnmuseum Oekoven erstmals wieder das seit April 2018 geschlossene „Bistro 600“ geöffnet sein.

Nicht gerade in Jubelstimmung versetzte Marcus Mandelartz, den Chef des von den Kreisbehörden geplagten Feld- und Werkbahnmuseums in Oekoven, der jüngste Fahrtag auf dem weitläufigen Museumsgelände. Bei viel Sonne und hohen Temperaturen erwiese sich die Besucherresonanz jetzt nämlich als durchaus ausbaufähig. „Beim Start am Ostermontag war der Besuch hervorragend“, sagt Mandelartz, doch die beiden ersten Fahrtage im Mai und Juni haben da offensichtlich nicht mithalten können. Dies ist umso bedauerlicher, als die Eisenbahn-Enthusiasten gleich verschiedene Zugmaschinen im Einsatz hatten, darunter auch die inzwischen 78 Jahre alte Dampflok „Hilax“, die seit 2015 wieder fahrbereit ist.

Mögen im Zuge der fast einjährigen Schließung auch manche Mitglieder des Museumsvereins diesem den Rücken gekehrt haben, hat deren harter Kern ein bemerkenswertes Beispiel an Solidarität gegeben. Die gut 100.000 Euro, die die Umsetzung der Kreisauflagen voraussichtlich kosten soll, machen Marcus Mandelartz zufolge ein Mehrfaches der jährlichen Einnahme des Vereins aus. Gut zehn Mitglieder des Vereins haben nun dem Verein den Betrag als privates Darlehen zur Verfügung gestellt. Ansonsten kann der Verein auf die Unterstützung der Gemeinde und der Initiative „Vereine helfen Vereinen“ zählen. Jüngstes Beispiel: Ein Teil des Erlöses der Highland Games wird dem Feldbahnmuseum zugute kommen. Bürgermeister Martin Mertens zufolge hat die Gemeinde, abgesehen von den jährlichen Zuschüssen, den Museumsverein während der Schließung mit Leistungen im Gesamtwert von rund 20.000 Euro unterstützt. Was den Rhein-Kreis Neuss angeht, herrscht in dieser Hinsicht bislang Fehlanzeige. Ein im März gefasster Beschluss des Kreisfinanzausschusses sieht vor, dass der Kreis binnen zwei Jahren bis zu 40.000 Euro an den Verein überweisen würde – was Martin Mertens bereits damals als „Geschäft zu Lasten Dritter“ abgelehnt hatte.