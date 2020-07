Veranstaltungen in Rommerskirchen : Noch Hoffnung für Weihnachtsmarkt und Foodfestival

Beim Rommersfood-Festival (im Bild Gastronom Angelo Lopes Duarte) können die Besucher kulinarische Köstlichkeiten probieren. Foto: Tinter, Anja (ati)

Rommerskirchen Die Gemeinde will trotz Corona vorerst an Plänen für den Weihnachtsmarkt im Dezember und das Foodfestival im September festhalten. Allerdings stehen die Events auf wackeligen Füßen.

Von Stefan Schneider

Im Rommerskirchener Rathaus will man die Flinte nicht zu früh ins Korn schmeißen: Auf die Absage der beiden großen Veranstaltungen Rommersfood-Festival (geplant für den 11. September) und Weihnachtsmarkt (er soll wie in den vergangenen vier Jahren immer am dritten Adventswochenende stattfinden) hat die Gemeinde bis jetzt verzichtet. Denn noch besteht trotz Corona-Krise die Hoffnung, dass beides laufen kann. Und diese Chance möchte man sich so lange wie möglich erhalten, sagen Bürgermeister Martin Mertens und Wirtschaftsförderin Alina Gries.

Nichtsdestotrotz ist beiden klar, dass die Events in diesem Jahr auf wackligen Füßen stehen. In der Nachbarstadt Dormagen hat sich der neue Betreiber unlängst gegen die Ausrichtung des Weihnachtsmarktes 2020 entschieden. Er geht davon aus, dass sich die Veranstaltung in der Krisenzeit nicht lohnen würde. In Rommerskirchen sind die Verantwortlichen zuversichtlicher. Bürgermeister Mertens sagt aber mit Blick auf das Rommersfood-Festival auch: „Wenn die coronabedingten Einschränkungen letztendlich so sein sollten, dass es für die Besucher keine Sitzgelegenheiten geben würde, dann würden wir wohl eher auf die Ausrichtung verzichten.“ In der bisherigen Form, davon gehen er und Gries aus, kann das Festival auf keinen Fall über die Bühne gehen.

Die Durchführung sei natürlich nicht zuletzt von den teilnehmenden Gastronomen abhängig, ergänzt Alina Gries. „Sechs bis sieben, die mitmachen, müssten es schon sein“, sagt auch Mertens, sonst lohne sich die Organisation nicht. Die Deutsch-Chinesische Gesellschaft hat sich offenbar schon entschieden, diesmal auf die Teilnahme zu verzichten. Ende Juli/Anfang August sollen die entscheidenden Gespräche geführt werden, dann dürfte Klarheit über das Rommersfood-Festival 2020 herrschen – wobei ein Rest Ungewissheit auch dann bleiben würde, weil niemand vorhersehen kann, ob eine zweite Welle der Corona-Pandemie kommt. Dann wären ohnehin alle gutgemeinten Pläne hinfällig.

Mehr Zeit bleibt für die Vorbereitung des Weihnachtsmarktes. Der war bisher immer eine willkommene Möglichkeit für örtliche Gastronomen, Vereine wie die SG Rommerskirchen/Gilbach, gemeinnützige Einrichtungen wie Rommerskirchener Tafel und Tierheim Oekoven oder auch für Feuerwehr, Kirche und Seniorenzentrum, sich einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren und gegebenenfalls auch Einnahmen zu erzielen. Schon deshalb wollen Mertens und Gries erstmal abwarten, wie sich die Situation entwickelt.