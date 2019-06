Musik und Kunst in Evinghoven : Noch drei Tage Kultursommer in der Scheune

Evinghoven Auf eine Woche verkürzt und dadurch mit einem deutlich reduzierten Programm präsentiert sich der „Kultursommer in Reiters Scheune".

Die Entscheidung, dieses Mal weniger Künstler zum Zuge kommen zu lassen als in den vergangenen Jahren, ist dabei keineswegs aus der Not geboren, wie Dagmar Reichel deutlich macht, die gemeinsam mit Sonja Kreutzer und Hausherrin Martha Reiter die Veranstaltung vorbereitet hat. Ziel war es, die teilnehmenden Künstler mit mehr Exponaten zum Zuge kommen zu lassen. „Wir wollten, dass alle auch ihre Position zeigen und ihre Werke vor Ort wirken lassen können“, sagt Dagmar Reichel.

In gewisser Hinsicht kehrt der Kultursommer in diesem Jahr damit zu seinen Anfängen zurück, wobei Martha Reiter sich ganz auf „Veteranen“ des Kultursommers gestützt hat. Das gilt definitiv für Laurent Chevalier, der schon vom ersten Kultursommer an gleichsam gesetzt ist, und seine treue Fan-Gemeinde auch am Sonntag wieder mit französischen Chansons aufs Beste unterhielt. Wer das Laurent-Chevalier-Trio verpasst hat, kann am Montag ab 19.30 Uhr einen zweiten Auftritt erleben, wenn Chevalier explizit das Publikum zum Mitsingen einlädt.