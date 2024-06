Lehrgang absolviert Niklas Salzmann ist jetzt Mobilitätsmanager in Rommerskirchen

In Nordrhein-Westfalen gibt es 22 neue Mobilitätsmanagerinnen und -manager – einer von ihnen arbeitet in der Gemeinde Rommerskirchen. Nach einem mehrtägigen Lehrgang des Zukunftsnetz Mobilität NRW erhielt Niklas Salzmann als Vertreter aus Rommerskirchen in Düsseldorf für die erfolgreiche Teilnahme an der Weiterbildung eine Urkunde von Oliver Krischer, Verkehrsminister des Landes Nordrhein-Westfalen. „Mobilitätsmanagerinnen und –manager gestalten die Mobilitätswende und nehmen in Städten, Gemeinden und Kreisen eine wichtige Schnittstellenaufgabe wahr: Sie führen gute Ideen zusammen und entwickeln integrierte Konzepte für sichere Fuß- und Radwege oder für gute Anbindungen mit Bus und Bahn und Mobilstationen, die die unterschiedlichen Verkehrsmittel verknüpfen. Ihre vernetzende Arbeit trägt zu einer zuverlässigen, sicheren und nachhaltigen Mobilität sowie einer besseren Lebensqualität in den Kommunen bei“, betonte Krischer.