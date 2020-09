Freizeit in Rommerskirchen : Neun Sitzbänke für den Historischen Wanderweg

Nettesheim-Butzheim Die Sitzgelegenheiten wurden von Mitgliedern des Vereins „Heimat + Historie“ an markanten und geschichtlich bedeutsamen Punkten platziert.

Bänke finden sich an der Butzheimer Begegnungsstätte ebenso wie am kleinen Kapellchen am Nettesheimer Friedhof. Nicht vergessen wurde die Marienstraße, wo sich einst das Maria-Hilf-Krankenhaus befand: An dessen einstigem Standort wurden zwei der Sitz- und Rastgelegenheiten platziert. Weitere Exemplare wurden an der „Wiehe“ (Weide) am Ortsausgang Butzheims sowie oberhalb der zweiten Bruchstraße am Feldrand aufgestellt. Sowohl am neueren jüdischen Friedhof in Butzheim als auch am älteren, der sich dort im Feld am Bruchrandweg befindet, findet man jeweils eine weitere Bank. Ein weiterer Standort ist an der Nettesheimer Grillhütte.